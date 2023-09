Lesezeit: 2 min

Die Zahl der Zwangsversteigerungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gesunken, doch dies könnte sich in den kommenden Monaten verändern - hauptsächlich wegen dem höheren Zinsumfeld. Zwar sind diese Versteigerungen eine Möglichkeit sich eine Immobilie anzueignen, doch Bieter sollten sich vorsichtig auf einen Kauf vorbereiten damit sie genau wissen, was sie finanziell erwartet.

Zwangsversteigerungen: Nicht immer ein Schnäppchen. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Die Zahl der Zwangsversteigerungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gesunken, doch dies könnte sich in der kommenden Zeit verändern - hauptsächlich wegen dem höheren Zinsumfeld. Zwar... Die Zahl der Zwangsversteigerungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gesunken, doch dies könnte sich in der kommenden Zeit verändern - hauptsächlich wegen dem höheren Zinsumfeld. Zwar... article:full_access

