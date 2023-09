Lesezeit: 3 min

Für viele Menschen sind die weiter steigenden Mieten in den Ballungs-Zentren nicht mehr bezahlbar. Sogar Doppelverdiener stoßen an ihre Grenzen. Rechtmäßig gibt es die Mietpreisbremse für angespannte Wohnungsmärkte und den Mietspiegel, eine Übersicht über ortsübliche Vergleichsmieten. Was sollten Vermieter und Mieter über beide wissen?

Der steigende Mietmarkt bringt Mittelschicht-Haushalte an ihre Grenzen. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Eine aktuelle Umfrage des Civey-Meinungsforschungsinstituts zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen staatliche Eingriffe in den freien Wohnungsmarkt unterstützten würden, um weiter steigende... Eine aktuelle Umfrage des Civey-Meinungsforschungsinstituts zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen staatliche Eingriffe in den freien Wohnungsmarkt unterstützten würden, um weiter steigende... article:full_access

Registrieren Sie sich und erhalten kostenlosen Zugang zu allen Artikeln auf Immobilien Neu Gedacht.