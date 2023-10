Lesezeit: 2 min

Um den Wohnungsbau- und Kauf anzukurbeln und damit die Wohnungskrise in Deutschland zu bewältigen, hat die Regierung ein umfangreiches Maßnahmenpaket angekündigt. Besonders Familien stehen im Fokus und sollen sich in Zukunft wieder den Kauf oder Bau eines Eigenheims leisten können.

Neue Förderkredite für Familien starten am 16. Oktober. Die Regierung will damit der dramatischen Lage am Wohnungsmarkt und in der Bau-Branche gegenwirken. (Foto: dpa)

