Lesezeit: 2 min

Die Sorge um die Wohnungsnot in Deutschland ist groß und geht weit in die Mittelschicht. Die jüngsten Preisentwicklungen zeigen, dass der Wohnmarkt angespannt bleibt. Was können Immobilienverkäufer und Kaufinteressenten in den nächsten Monaten erwarten?

Energieeffizienter und auch bezahlbarer Wohnraum: Ist das in Zukunft möglich? (Foto: dpa) Foto: Paul Zinken

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die Aussichten für den Wohnungsbau sind

Wie der Wohnungsmangel überwunden werden könnte

Was hoffnungsvolle Käufer beachten sollten article:full_access

Registrieren Sie sich und erhalten kostenlosen Zugang zu allen Artikeln auf Immobilien Neu Gedacht.