Lange Zeit war die Hochhaus-Frage in Berlin ein Tabuthema. Die Hauptstadt hatte einige wenige Standorte hierfür genehmigt, die City-West am Kurfürstendamm etwa und der Alexanderplatz im Osten. Inzwischen sind Hochhäuser fast das einzige, an denen noch gebaut wird in der Krise. Und auch die lange verpönte zeitgenössische Architektur mit gläsernen Fassaden hat sich bemerkenswerte Freiräume erkämpft. Berliner Bauten sind plötzlich nicht mehr nur langweilig. Es gibt Neues an der Berliner Banane - wie ein lange unbeachtet gebliebenes Areal in Mitte heißt.

Die aufstrebende Bank N26 und der Impfstoff-Hersteller Biontech aus Mainz haben sich bereits im VoltAir-Haus der Swiss Life Büroflächen gesichert. Jürgen Mayer H. heißt der Planer, der die Architekturkritiker Europas derzeit begeistert. (Foto: Sterling/Elmendorf) Foto: Stirling Elmendorf

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie der Senat allmählich locker lässt beim Bauen

Warum bislang nur ein Stil dominiert hat

Warum architektonische Weltklasse im Stadtbild fehlt article:full_access

