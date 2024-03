Lesezeit: 1 min

Der Trend zum Homeoffice dürfte den Bedarf an Büroflächen in den deutschen Metropolen bis 2030 um über ein Zehntel sinken lassen. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Ifo-Instituts und des Immobilienberaters Colliers für die Großstädte Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf.

Der Leerstand im Bürosektor wächst. Die Mitarbeiter haben sich ans Home-Office gewöhnt, die Arbeitgeber können Miete sparen und geben Flächen auf. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

