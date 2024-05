Baustopp in Berlin: Bürokratie und Naturschutz blockieren dringend benötigten Wohnungsbau

Lesezeit: 1 min

Trotz neuer Pläne und Reformen bleibt der Wohnungsbau in der Hauptstadt durch Kreuzkröten und langwierige Genehmigungsverfahren gelähmt. Kann Bausenator Gaebler die Wende herbeiführen?

Bausenator Christian Gaebler (SPD) wünscht sich „mehr Tempo am Bau“ und möchte im Abgeordnetenhaus mit einer Reform des Berliner Baurechts vorangehen möchte (Foto: dpa).

Die Bauministerkonferenz hat beschlossen: Fünf Jahre ohne neue Bauvorschriften, die Kosten treiben! Doch während Bundesbauministerin Klara Geywitz das Bauen erleichtern will, stockt der Wohnungsbau in Berlin an bürokratischen Hürden und dem Schutz der Kreuzkröte. Bausenator Christian Gaebler verspricht Reformen und schnellere Genehmigungen, doch wird er das Wohnungsproblem lösen können? Entdecken Sie, warum Berlin trotz guter Vorsätze im Baustopp verharrt und wie die Stadt aus der Misere herausfinden könnte. Lesen Sie jetzt den ganzen Artikel!