Baulandvergabe: Geywitz unterstützt Vorrang für Anwohner

Lesezeit: 1 min

In manchen Orten, gerade an Nord- und Ostsee, kommen Einheimische kaum noch an Grundstücke heran. Grund sind finanzkräftige Investoren von außerhalb. Aus Sicht der Bauministerin muss das nicht sein.

Eine Baustelle mit neuen Wohnungen in neu gebauten Mehrfamilienhäusern (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Lesen Sie in diesem Artikel: Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) ermuntert die Kommunen, Grundstücke häufiger an Anwohner statt an Zuzügler zu vergeben. „Es sorgt vielerorts und zu Recht für Verärgerung, wenn sich nur... Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) ermuntert die Kommunen, Grundstücke häufiger an Anwohner statt an Zuzügler zu vergeben. „Es sorgt vielerorts und zu Recht für Verärgerung, wenn sich nur... article:full_access